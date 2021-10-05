معيتيق: قانون الانتخابات البرلمانية خطوة في اتجاه “ليبيا الجديدة”

هنأ أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، الشعب الليبي على إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات التشريعية. وقال معيتيق في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “هنيئاً للشعب الليبي بالمصادقة على قانون الانتخابات البرلمانية، يعتبر هذا الحدث خطوة إيجابية نحو التغيير، لنسير معاً نحو ليبيا جديدة، وبناء المؤسسات”.

وأضاف: “قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس النواب لهذا اليوم خطوة في اتجاه ليبيا الواعدة، نبارك للشعب الليبي هذا الاستحقاق المهم وعودة الشرعية لأصحابها متمنيا كل التوفيق والسداد للمترشحين”.

الجدير بالذكرر أن مجلس النواب صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، في تصريح له: “التصويت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة أمس الاثنين تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية”.

وأضاف بليحق “مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد”.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، قد أكد أمس الاثنين، أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.