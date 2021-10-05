الدبيبه: المعلم ثروة وطنية نحافظ عليها

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه إن المعلم ثروة وطنية نحافظ عليها ونسعى لتطويرها ورفع قدراتها.

وأضاف الدبيبه في بيان له بمناسبة يوم المعلم “أننا نقدر قيمتك (المعلم) ونعرف قدرك نعتز بأن نكون في خدمتك وأن نعمل لأجل راحتك وأن ندعم كل احتياجاتك لأنك أساس نجاح كل استراتيجياتنا والعامل الأول لتحقيق أحلامنا وأمنياتنا فبدونك لا يمكن أن نبني الإنسان ولا يمكن أن نضع البنيان ولا أن نعمر الأوطان”.

وأردف الدبيبه “مهما ذكرت من كلمات الشكر والتقدير لا يمكنني أن أوفيك حقك (المعلم) ولا أن أبلغ معالي مقامك فأنت بمثابة تاج فوق رؤسنا ووسام على صدورنا ومصدر لطموحاتنا وصانع لمستقبل أولادنا وبلادنا”.