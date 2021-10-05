بليحق: بعد 30 يوما من الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سوف تجرى الانتخابات البرلمانية 

العنوان – طبرق

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء إنه بعد 30 يوما من الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سوف تجرى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف بليحق في إيجاز صحفي لجلستي الإثنين والثلاثاء أن تركيز مجلس النواب انصب على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية للوصول بالبلاد إلى الاستقرار.

وأشار المتحدث باسم المجلس أنه تم التصويت بالأغلبية على إحالة طلب إعداد قانون لصرف 50 ألف دينار لكل عائلة ليبية إلى اللجنة التشريعية.

وذكر بليحق أنه تم التصويت على إضافة مادة إلى قانون انتخاب البرلمان تُلزِم السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية مع الأخذ في الاعتبار التعداد السكاني والبعد الجغرافي.

وأكد المتحدث أن مجلس النواب قرر إحالة مقترح بتعديل القانون رقم 25 الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية.

وأفاد بليحق أنه تم التصويت على إحالة مقترح بضم انتخابات المجالس البلدية إلى مفوضية الانتخابات بدلا عن اللجنة المركزية للانتخابات

لفت إلى أن المجلس أنهى القوانين الانتخابية وسيفرغ لمناقشة وإقرار قوانين أخرى منها توحيد المرتبات وتحسين الدخل، السحر والشعوذة والجرائم الإلكترونية، حماية جهاز النهر الصناعي.

وأوضح أنه تمت مناقشة مقترح قانون قُدم اليوم بشأن تنظيم أرباح رسوم مبيعات النقد الأجنبي بحيث يذهب 50% منها لدعم المواطن و50% لتغطية الدين العام.