مساعي وزارة الخارجية لتمكين المرأة في المناصب القيادية

قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي في حفل إطلاق مبادرة إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن إن وزارة الخارجية تسعى لتمكين المرأة في المناصب القيادية بالوزارة والدفع بها في عملية التطوير ،معتبرا أن هذه الخطوة هي نتاج جهود كل النساء الليبيات في شتى المجالات .

وعبر كتي عن إمكانية تضمين هذه الخطة ضمن مبادرة دعم استقرار ليبيا المزمع إطلاقها خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد نهاية أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس .

وأشار كتي إلى اهتمام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بموضوع السلام والأمن للمرأة الليبية ، مثمنا في الوقت ذاته الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والدول المانحة لتنفيذهم للالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن ودورهم المناصر لقضايا المرأة .

وحضر إطلاق المبادرة كل من النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إضافة لعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعدد من المشاركين عبر الدائرة المغلقة .

يشار إلى أنه تم اعتماد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الأمن في 31 أكتوبر من العام 2000 ويهتم بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اﻻجتماعى والعمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين إضافة إلى تعميم منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات حفظ السلام .

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