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البرلمان يقرب المسافات ويقر قانون مجلس انتخاب النواب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مجلس النواب إقرار قانون الانتخاب التشريعي، خلال جلسة مناقشة القانون التي تمت في مقر البرلمان بمدينة طبرق، وترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والتي خصصت للتصويت على قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

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قناة ليبيا

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