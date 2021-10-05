البرلمان يقرب المسافات ويقر قانون مجلس انتخاب النواب

أعلن مجلس النواب إقرار قانون الانتخاب التشريعي، خلال جلسة مناقشة القانون التي تمت في مقر البرلمان بمدينة طبرق، وترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والتي خصصت للتصويت على قانون انتخاب مجلس النواب القادم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مساعي وزارة الخارجية لتمكين المرأة في المناصب القيادية
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
عبد الكريم: حجم المخالفات التي ارتكبها الصديق الكبير ستجعل السجن مصيره
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
بليحق: بعد 30 يوما من الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سوف تجرى الانتخابات البرلمانية
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك