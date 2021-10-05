شكري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي أهمية عقد الانتخابات الليبية

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، بسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، لبحث عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأوضاع في ليبيا.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون. وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر وضرورة خروج القوات الأجنبية وأي تواجُد أجنبي من الأراضي الليبية.

كما تطرق المسؤولان أيضاً إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك بحيث تستعيد سوريا مكانها ودورها في الصف العربي.

هذا، بالإضافة الى التطرُّق إلى التطورات الأخيرة على المشهد الأفغاني، وكذلك مُجمل القضايا التي تمثل تحدياً على الصعيد الإقليمي والدولي.