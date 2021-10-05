“بليحق” مقترحات لدعم المواطنين والأسر ماليا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس أنهى القوانين الانتخابية وسيفرغ لمناقشة وإقرار قوانين أخرى منها توحيد المرتبات وتحسين الدخل للمواطن إضافة إلى قوانين بشأن السحر والشعوذة والجرائم الإلكترونية وحماية جهاز النهر الصناعي .

وأضاف بليحق أن جلسة اليوم شهدت تقديم مقترح قانون بشأن تنظيم أرباح رسوم مبيعات النقد الأجنبي بحيث يذهب 50% منها لدعم المواطن و 50% لتغطية الدين العام .

وأوضح بليحق أنه تم إعداد مقترح لدعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار وقدم للجنة التشريعية لصياغته وعرضه على النواب لإقراره ، مشيرا إلى وروود تظلمات من بعض المناطق عن عدد المقاعد وقد نص قانون الانتخابات البرلمانية على مسؤولية البرلمان القادم في معالجة هذا الأمر .

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