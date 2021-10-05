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بليحق: مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية ستكون بأفراد فقط

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد لم يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، مشيرا في إيجاز صحفي اليوم إلى أن ذلك سيكون من خلال المشاركة بأفراد من هذه الأحزاب وليس القوائم.

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قناة ليبيا

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