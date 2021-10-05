بليحق: مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية ستكون بأفراد فقط

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد لم يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، مشيرا في إيجاز صحفي اليوم إلى أن ذلك سيكون من خلال المشاركة بأفراد من هذه الأحزاب وليس القوائم.
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قناة ليبيا
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