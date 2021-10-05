مجلس النواب يُعيد انتخاب لجنة التعليم

أصدر مجلس النواب قرار رقم (7) لسنة 2021 بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم لمجلس النواب.

القرار، وفي مادته نص على يعاد انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب، ويكلف عزالدين مصباح أبوراوي رئيساً لها، ونائباً له سلطنة المسماري، مقرراً لها عبد السلام محمد محمد، وعضوية كل من خليفة الدغاري، وزائد هديه، وعمر سالم إمحمد العربي، وأحفيظ خليفه احمد شنينه، وسعد المريمي، وعبدالله محمد عبدالله علي، ومحمد سعد حماد صالح، ونعيمة رمضان عقيل دلف، ومصباح ميلود احمد البدوي، واسماعيل محمد بشير اسماعيل، ومحمد علي الواعر ابراهيم، ومفتاح عيسى أبو بكر.

وفي مادته الثانية، شدد القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

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