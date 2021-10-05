وزير الصحة يبحث مع الخارجية اليونانية غلق ملف الديون المستحقة

بحث وزير الصحة علي الزناتي، مع وكيل وزارة الخارجية اليوناني كوستاس فرانجوجيانيس، وعدد من رجال أعمال اليونانيين؛ علاقات التعاون والشراكة في المجال الصحي بين البلديْن.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون الصحي بين البلديْن، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى مساعي الحكومة لإغلاق ملف الديون المستحقة لصالح اليونان. من جهته، أشار “فرانجوجيانيس” إلى أن الهدف من زيارة ليبيا هو المساعدة في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الصحي، بما في ذلك التصنيع الدوائي، والخدمات الدوائية، والخدمات الصحية.

كما أكد “فرانجوجيانيس” أن تسوية ملف الديون؛ سيشجّع المزيد من رجال الأعمال اليونانيين على ضخّ المزيد من الاستثمارات في ليبيا.