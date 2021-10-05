لجنة تفتيش من وزارة الصحة تتابع احتياجات مركز العزل في سرت

زارت لجنة تفتيش مكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، مقر مركز العزل الصحي ببلدية سرت، وذلك لمتابعة سير العمل به ومتابعة احتياجاته والاطلاع على وضع منظومة الأكسجين التي جرى تركيبها أخيرًا.

وكان في استقبال اللجنة لدى وصولها إلى مقر مركز العزل الصحي في سرت، مدير المركز الدكتور عبدالله الأحول، ومدير الخدمات العامة بالمركز عيسى المشاي.

– وصول شحنة مستلزمات طبية لمركز عزل سرت

وأوضح مدير مركز العزل الصحي بسرت، الدكتور عبدالله الأحول لـ«بوابة الوسط»، أن اللجنة المكلفة التفتيش على المركز من وزارة الصحة عقدت اجتماعًا مع إدارة المركز وتدارست معهم كافة الجوانب الإدارية والطبية المتعلقة بشؤون مركز عزل سرت.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» الذين يتلقون العلاج بمركز العزل الصحي في سرت ثماني حالات، منها حالتان على التنفس الصناعي، وفق تصريح أدلى به الأحول إلى «بوابة الوسط» قبل يومين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا