المنفي والقطراني واقعيم يبحثون آليات تفعيل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية 

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم آليات تفعيل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية.

واستعرضوا خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة لتوحيد مؤسسات الدولة طبقا للمهام الموكلة لها بالاتفاق السياسي.

وناقش الأطراف كذلك الخطوات التي تم تنفيذها لغرض توطين دواوين الوزارات ومؤسسات الدولة شرق البلاد بما فيها المؤسسات الأمنية والخدمية وذلك لضمان أداء مهامها الموكلة لها طبقا للتشريعات النافذة.