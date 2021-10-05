المصدر المطلع

رفض في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إعطاء مزيد من التفاصيل عما يتردد عن وجود اتفاق لسحب المرتزقة

، مؤكدًا أن الملف سيشهد تطورًا كبيرًا قبل موعد الانتخابات

، خاصة في ملف المرتزقة السوريين أصحاب التواجد الأكبر في ليبيا.