بحث الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطارات

بحث مسؤولون من مصلحة المطارات والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في اجتماع لهم الإثنين ،الخدمة الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المطارات و تسهيل عملية تنقلهم والصعوبات التي تواجه هذه الفئة أثناء سفرها .

وشهد الاجتماع عرض مرئي قدم من رئيس الرابطة العامة لذوي الإعاقة بشير الفيتوري وضح فيه أعداد وإحصائيات تمثل هذه الفئة في ليبيا ،والعراقيل الحالية التي تواجههم إلى جانب سوء الخدمات التي يعانون منها.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل من الطرفين للقيام بزيارات للمطارات والقيام ؛بما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة داخل مرافق المطارات ،بالإضافة إلى التنسيق لتنظيم اجتماعات مع شركات النقل الجوي والمناولة الأرضية وذلك للعمل على تقديم خدمات أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة .

كما تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية وتوعوية للرفع من كفاءة العاملين في مجال الطيران على كيفية التعامل والتواصل مع المعاقين .

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