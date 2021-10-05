فحيمة: التصويت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار

أعلن عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، في تصريح لقناة ليبيا، عن التصويت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسر الليبية بمبلغ يقدر بـ50 ألف دينار ليبي لكل أسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لاتخاذ خطوة لإقراره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا