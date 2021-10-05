تقرير: كيف مول الإخوان حملة عميش المشبوهة ضد المشير حفتر في الولايات المتحدة؟

يشن رئيس ما يعرف بالتحالف الليبي الأمريكي عصام عميش حملة تشويه ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في دوائر السياسة الأمريكي والإعلام الأمريكي، بهدف التأثير على الحظوظ الانتخابية للمشير حفتر في حال أعلن ترشحه للرئاسة.

عميش يتلقى دعما ماليا ضخما من محمد صوان الذي يؤسس حزبا جديدا باسم الحزب الديمقراطي، حيث يتم التمويل خلال حوالات مالية من إسطنبول، كما يعقد الاثنان اجتماعات دورية في تركيا.

الأموال التي يتلقاها عميش من صوان يتم دفعها لشركات العلاقات العامة للترويج ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ولشركات محاماة تحاول تلفيق قضايا ضده في محاولة استباقية لتشويه صورته قبل انطلاق الانتخابات.

يشار إلى أن صوان هو أبرز المسؤولين عن استجلاب الاحتلال التركي وتسهيل دخولهم إلى ليبيا من توقيع اتفاقيات فير شرعية ولم يصادق عليها مجلس النواب الليبي

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