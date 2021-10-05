وزيرة المرأة تفتتح مبادرة إعداد أول خطة وطنية في ليبيا

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح أعمال مؤتمر إطلاق مبادرة إعداد أول خطة وطنية في ليبيا لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325).

وقالت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، إن “لقاء اليوم يعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتعميق الحوار حول محور من أهم المحاور المؤثرة في شأن تمكين ودعم تواجد المرأة على كافة الأصعدة بالمجتمع الليبي، فالمرأة الليبية كما يعي جميعكم لها دور بارز عبر التاريخ وهي لازالت تساهم وتناضل بجانب شريكها الرجل لأجل تأسيس دعائم الدولة الحديثه، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والسلام”.

وأشارت الوزيرة إلى أن حكومة الوحدة تبنت من خلال وزارة الدولة لشؤون المرأة بدء العمل على إنجاز المراحل الأولى لتجهيز الخطة الوطنية للقرار (1325)، قائلة “إنني واثقة بأننا جميعنا سنحقق الغاية ونحن نتطلّع للمضيّ قُدُماً في الطريق الجديد الذي سيجمعنا بالعمل معاً بإرادة سياسية حكيمة نافذة، تتطلب تكريس جهودنا جميعاً؛ من آليات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني وبمساعدة الخبرات المقدمة من المنظمات المختصة”.