الدبيبة يطلع على منظومة القبة الماسية بكلية الهندسة العسكرية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بزيارة لكلية الهندسة العسكرية، وكان في استقباله رئيس الأركان العامة وآمر الكلية وعدد من الضباط وضباط الصف التابعين للكلية، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وخلال الزيارة اطلع الدبيبة، وفق البيان، على «المعرض الأول لمنظومة القبة الماسية، الذي جرى تنظيمه من قبل مركز البحوث والدراسات بالكلية، حيث استمع لشروح عديدة لعدد من التصاميم والبحوث المعدة من قبل خبراء الكلية».

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كما اطلع رئيس الحكومة على أوضاع الكلية العسكرية، وأصدر تعليماته بضرورة «استكمال أعمال الصيانة وتجهيز مبنى الكلية الأساسي، الذي تضرر خلال الحرب التي جرت بطرابلس قبل عامين».

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