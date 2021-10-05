العرادي: لن تُجرى الانتخابات على أساس قوانين البرلمان إلا بعد التوافق مع مجلس الدولة

ليبيا – علق القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي على تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بأن إصدار القوانين اختصاص أصيل لمجلس النواب، ولا يشارك فيها أحد.

العرادي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ومن قال إن القوانين ليست اختصاص ⁧‫مجلس النواب‬⁩؟ ومن قال أن الإصدار يشارككم فيه أحد؟ أما أن القانون لا رجعة فيه وأنكم غير ملزمين بالتشاور فيه مع ⁧‫مجلس الدولة‬⁩ يفتحلكم ربي. على قولة الليبيين”.

واعتبر أنه في حال لم يلتزم مجلس النواب بالاتفاق السياسي‬⁩ فهو مجرد سلطة أمر واقع وليس جسمًا تشريعيًا.

وتابع: “إذا استطعتم فرضه بالقوة تفضلوا، وإلا فلن تُجرى الانتخابات على أساسه إلا إذا توافقتم مع مجلس الدولة”.

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