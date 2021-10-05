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الأمن الإيطالي يلقي القبض على تونسي متهم بتهريب المهاجرين من ليبيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال مطلوب للعدالة حاول التخفي مع مهاجرين غير قانونيين انطلقوا من الشواطئ الليبية في اتجاه مدينة مارسالا الصقلية .

وأضافت المصادر أن المطلوب البالغ من العمر 33 عاما يحمل الجنسية التونسية ومتهم بتسهيل الهجرة غير القانونية منذ 9 من يناير من العام 2019 ،إلى جانب انتمائه لتنظيم إجرامي تونسي مختص بتسهيل الهجرة السرية من السواحل الإفريقية إلى سواحل جزيرة صقلية .

وفي تفاصيل عملية القبض ؛ذكرت المصادر أن عناصر من فرقة العمليات المتنقلة التابعة لشرطة تراباني ووحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك كارابينييري بمساعدة هيئة حماية الموانئ ،قامت بتعقب المطلوب واعتقاله على متن قارب كان يحمل 20 مهاجر ،أوشك على الغرق قبالة سواحل مارسالا ،مشيرة إلى أنه لا يزال موقوف في سجن بيترو تشيروللي .

وقد أتاحت إحدى العمليات الأمنية المسماة “أبياد” التعرف على أعضاء التنظيم البالغ عددهم 15 ،والذين يقومون بتهريب مجموعات صغيرة من المواطنين التونسيين بعضهم صدرت بحقه إجراءات قضائية من سواحل تونس إلى تراباني نظير مبالغ مالية كبيرة .

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قناة 218 الليبية

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