نائب رئيس الحكومة الإماراتية: ندعم “استقرار ليبيا” والجهود الساعية للسلام

زارت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتقت نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن منصور رحب بالمنقوش والوفد المرافق لها، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية والإقليمية والدولية.

وأكد آل نهيان على “عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وشدّد سموه على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاه في كافة مناطق ليبيا، كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن (استقرار ليبيا)”.

وحضر اللقاء شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وفارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة. ووصلت المنقوش إلى أبو ظبي في وقت سابق اليوم الثلاثاء وكان في استقبالها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليبيا الشقيقة، بحسب “وام”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

