وهيبة: “التحدي” ليس في إجراء الانتخابات بل في التمهيد لقبول الجميع بنتائجها

ردت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة على تصريح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن تردد رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بشأن الانتخابات، قائلة إن الرئاسي لا يتردد بشأنها وهي التزام عليه منذ استلامه مهامه.

وأشارت وهيبة في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، إلى أن هناك تفكيرًا في كيفية جعل هذه الانتخابات تجرى في ظروف نزيهة وشفافة وحرة، موضحة أن التحدي ليس فقط في إجرائها وإنما في ظروف تجعل الجميع يشارك فيها ويقبل بنتائجها.

وحول مبادرة المنفي، أوضحت أنها جاءت بعدما أتاح الرئاسي الوقت الكافي لمجلسي النواب والدولة للتوافق باعتبارهما المعنيين بالقاعدة الدستورية ووضع الأطر القانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا وفقًا لمخرجات جنيف، وعندما فشلا في التوافق تحرك رئيس المجلس الرئاسي وأعلن عن مبادرته والتي سيطلقها هذا الشهر.