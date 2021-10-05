وزير الخارجية الألماني يعتزم إجراء محادثات في تركيا تتناول الوضع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدولة الألماني للخارجية نيلس أنين، يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل لبنان والأردن وتركيا.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان اليوم، إن وزير الدولة الألماني أنين سيجري في ختام جولته محادثات في تركيا تتناول الوضع في ليبيا. ومن المقرر أن يلتقى الوزير الألماني في لبنان الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية الجديدة وممثلي المجتمع المدني، وتتركز المحادثات على خطوات الإصلاح المطلوبة بشكل عاجل للتخفيف من الأزمة الاقتصادية”.

وأضاف البيان: “أن المحطة الثانية في جولة الوزير الألماني ستكون الأردن وسيلتقي خلالها بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كما سيزور كتيبة الجيش الألماني في الأزرق الأردنية والتي تسهم في مهمة محاربة داعش”.

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