إلهام سعودي: هل سيرحب كوبيش بقانون الانتخابات البرلمانية؟

هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي إلهام سعودي قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره مجلس النواب. وتساءلت سعودي في تغريدة على “تويتر” عمن سيرحب بهذا القانون الذي وصفته بأنه خرج في الظلام، على حد تعبيرها.

وقالت: “ما شاء الله مجلس النواب هلبة متلحلح الأيام هادومة!! يا ترى من ح يقبل ويرحب بقانون تاني تم إصداره في الظلام؟” بحسب وصفها.

وأضافت: “يوم آخر ، قانون آخر صادر عن عقيلة صالح (آسفة ، مجلس النواب) هذه المرة للانتخابات البرلمانية في ليبيا . أتساءل عما إذا كان البعثة الأممية ورئيسها يان كوبيش سيرحبون به سريعا كما فعلوا مع آخر قانون يسمى …” على حد قولها.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.