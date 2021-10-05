الدبيبة يعتمد زيادة مرتبات المتقاعدين ويقر الأول من أكتوبر يومًا وطنيًا لهم 

العنوان – طرابلس

أعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء قرارًا ينص على زيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين بحيث يصبح 900 دينار.

وأعلن الدبيبة هذا القرار خلال لقاءه بمدينة طرابلس مع عدد من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية وبحضور نقابة المتقاعدين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالإضافة لوزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة بأن الاهتمام بشريحة المتقاعدين هي واجب أخلاقي ووطني، وأعلن بأن مجلس الوزراء قد أقر بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للمتقاعدين.

وأوضح الدبيبة أن ما يزيد عن 302 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون مرتبات تقل عن 450 دينار وهذا الأمر لا أقبله ولا يقبله أيضًا أي وطني غيور على بلاده ومواطنيها.