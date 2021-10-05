زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 900 دينار

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء قرارا يقضي بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بحيث يصبح 900 دينار .

واعتبر الدبيبة خلال كلمة له أن الاهتمام بالمتقاعدين واجب أخلاقي ووطني ، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقر بأن يكون الأول من شهر أكتوبر من كل عام يوما وطنيا للمتقاعدين .

وجاء قرار الدبيبة هذا خلال لقائه في العاصمة طرابلس مع عدد من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية ،وبحضور نقابة المتقاعدين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي إلى جانب وزيرة الشؤون الاجتماعية .

يشار إلى أن اللجنة الشعبية العامة سابقا قد أقرت في العام 2011 بأن يكون الحد الأدنى للمرتبات هو 450 دينار ،كما قام صندوق الضمان الاجتماعي في العام 2015 بترفيع جميع المعاشات إلى هذا الحد .

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