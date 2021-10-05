الدبيبة يعتمد قرار زيادة مرتبات المتقاعدين ويقّر الأول من أكتوبر يومًا وطنيًا لهم

طرابلس 05 أكتوبر 2021 (وال)- أعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا ينص على زيادة للحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين بحيث يصبح 900 دينار.

إعلان الرئيس جاء خلال لقاءه بمدينة طرابلس؛ عددًا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية، بحضور نقابة المتقاعدين، والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بالإضافة لوزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وأكد السيد الرئيس أن الاهتمام بشريحة المتقاعدين؛ هي واجب أخلاقي ووطني، وبذلك أعلن مجلس الوزراء بأنه أقر أن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للمتقاعدين.

وأوضح السيد الرئيس أن “ما يزيد عن 302 ألف متقاعد ومتقاعدة، يتقاضون مرتبات تقل عن 450 دينار، وهذا الأمر لا أقبله ولا يقبله أيضًا أي وطني غيور على بلاده ومواطنيها”. (وال) إ م

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