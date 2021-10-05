الاتحاد المصري: انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة ليبيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، التحاق نجمه محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بمعسكر “الفراعنة” الحالي في مدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم.

وجاء في بيان الاتحاد : “انضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادما من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم، فيما سيشارك الفريق تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب”.

ويعد هذا هو التجمع الأول لصلاح مع المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى تدريب “الفراعنة” خلفا لحسام البدري الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

ووصل منتخبنا الوطني إلى الأراضي المصرية أمس استعدادا لمواجهة المنتخب المصري الشقيق. وتنتظر الجماهير الليبية والمصرية المباراة الهامة والمصيرية للمنتخب المصري أمام منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم على ملعب برج العرب، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة القادمة بتوقيت القاهرة.

المنتخب الوطني يواجه شقيقه المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة، قبل أن يلعب الفريقان مرة أخرى في الجولة الرابعة يوم 11 أكتوبر، في بنغازي، دون حضور جماهيري.