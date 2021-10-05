إيطاليا والأردن تؤكدان: لا بديل عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما، أبرز قضايا منطقة حوض المتوسط، والتطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد دي مايو لنظيره الأردني، حسب بيان نشرته الخارجية الإيطالية، التزام بلاده بأولويات دعم عملية الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات 24 ديسمبر وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

– انطلاق عملية اعتماد مراقبي انتخابات 24 ديسمبر

– بليحق: اقتراع مجلس النواب الجديد بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس في 24 ديسمبر

وجدّد الجانبان، التأكيد على موقف المملكة الأردنية وإيطاليا الداعم لجهود إنهاء الأزمة في ليبيا، عبر حل سياسي يتوافق عليه الليبيون وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة، وأنه لا بديل عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، انطلاق عملية اعتماد المراقبين للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل عبر مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة لها بجميع مناطق ليبيا، وذلك ضمن مراحل استعداداتها للاستحقاق المقبل.

كما قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يومًا من انتخاب رئيس البلاد». وأضاف بليحق، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.

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