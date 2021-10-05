الدبيبة يعتمد زيادة مرتبات المتقاعدين.. ويقر الأول من أكتوبر يومًا وطنيًا لهم

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا ينص على زيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين بحيث يصبح 900دينار.

وأعلن الدبيبة، هذا القرار، خلال لقاء عددا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية وبحضور نقابة المتقاعدين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالإضافة لوزيرة الشؤون الاجتماعية، بمدينة طرابلس.

وفي كلمته، أكد الدبيبة، أن الاهتمام بشريحة المتقاعدين هي واجب أخلاقي ووطني، معلنا أن مجلس الوزراء قد أقر بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للمتقاعدين.

وأوضح أن ما يزيد عن 302 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون مرتبات تقل عن 450 دينار، وهذا الأمر لا أقبله ولا يقبله أيضًا أي وطني غيور على بلاده ومواطنيها.