سامح شكري يبحث في روسيا خروج القوات الأجنبية من ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عددًا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التي أقرَّها الليبيون.

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كما شدد شكري على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، وضرورة خروج القوات الأجنبية وأي تواجد أجنبي من الأراضي الليبية، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك».

والأحد الماضي، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن «مجموعات من المقاتلين الأجانب غادرت ليبيا»، مشيرة إلى أن السلطات تبحث عن مزيد سُبل الدفع لمغادرة المرتزقة البلاد.

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