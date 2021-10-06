مناقشة مشاريع التهيئة العمرانية في مختلف البلديات

ناقش وكيل وزراء الإسكان والتعمير للشؤون الفنية، خالد العبدلي، خلال اجتماعه مع مدير عام الشركة الليبية للتهيئة والتطوير العمراني، عماد الدين فدورة، ومدراء الإدارة بالشركة بمدينة بنغازي، ناقش مشاريع التهيئة العمرانية في مختلف البلديات وسبل إيجاد الحلول لمختنقاتها.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزير الإسكان والتعمير، أبو بكر الغاوي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الوقوف على ملف الإسراع في تسليم قطع الأراضي الجاهزة، وكذلك إعداد الدراسات والقياسات وجداول الكميات، بخصوص تنفيذ أعمال الشبكات الأساسية للبنية التحتية.

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