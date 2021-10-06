إيطاليا والأردن تؤكدان ضرورة سحب المرتزقة وإجراء انتخابات 24 ديسمبر

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أبرز قضايا منطقة حوض المتوسط، والتطورات السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الدبلوماسية الإيطالية في روما، أكد خلالها دي مايو لنظيره الأردني، التزام سلطات بلاده بأولويات دعم عملية الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات ديسمبر وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مع التأكيد على موقف المملكة الأردنية وإيطاليا الداعم لجهود إنهاء الأزمة في ليبيا، عبر حل سياسي يتوافق عليه الليبيون وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة.

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