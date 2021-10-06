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أبوبكر سعيد: البرلمان سيجري تعديلات على الإعلان الدستوري ليكون القاعدة الدستورية للانتخابات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر النائب أبو بكر سعيد، عضو مجلس النواب، إن الإعلان الدستوري المؤقت سيكون هو القاعدة الدستورية التي سيتم على أساسها إجراء الانتخابات بعد إجراء بعض التعديلات”.

وقال سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الإعلان الدستوري المؤقت سيكون هو القاعدة الدستورية التي سيتم على أساسها إجراء الانتخابات بعد إجراء بعض التعديلات التي سيقوم بها مجلس النواب في الجلسة المقبلة”.

وتابع:” بذلك نكون قد انهينا كافة الاستحقاقات التي تؤدي إلى انتخابات رئيس الدولة والسلطة التشريعية المقبلة”.

وأقر البرلمان، انتخاب مجلس النواب الجديد، في جلسة أمس الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

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صحيفة الساعة 24

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