اللجنة العسكرية في جنيف لبحث ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة

تعقد اللجنة العسكرية 5+5 اجتماعا اليوم في جنيف بحضور ممثلين عن دول عدة ووفد عن البعثة الأممية للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تمهيدا لوضع أمني مستقر يفتح الطريق لإجراء انتخابات ديسمبر بموعدها.
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قناة ليبيا
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