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اللجنة العسكرية في جنيف لبحث ملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعقد اللجنة العسكرية 5+5 اجتماعا اليوم في جنيف بحضور ممثلين عن دول عدة ووفد عن البعثة الأممية للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تمهيدا لوضع أمني مستقر يفتح الطريق لإجراء انتخابات ديسمبر بموعدها.

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قناة ليبيا

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