نقابة العاملين بجامعة بنغازي تعلن بدء إضراب شامل عن العمل بجميع الكليات الأحد المقبل

أعلنت نقابة العاملين بجامعة بنغازي، اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد للبدء في إضراب شامل عن العمل، يبدأ في 10 / 10 / 2021 م، بجميع كليات وإدارات ومراكز الجامعة.

وأوضحت نقابة العاملين في جامعة بنغازي، في بيان لها، أن عودة العمل لا يمكن أن تكون تحت أي مسببات أو ظروف أو مبررات إلإ بعد تغيير قيمة مرتبات الموظفين حسب جدول المرتبات الجديد بقانون الجامعات.

وذكرت النقابة، أنها “تابعت ما يجري حول تنفيذ قانون الجامعات المتضمن جدول المرتبات الجديد، وبعد حضور الاجتماعات المكثفة وكذلك رأي النقباء في الإجتماع الأخير الذي عقد بكلية الهندسة أكدت أن حقوق الموظفين التي تـكفلها اللــوائــح والــقـوانـين الـنـافــذة مــنـذ ســنوات لا يـمــكن تأجيل تنفيذها تحت أي مبرر”.

وأوضحت أن في مقدمة تلك اللوائح قانون الـجـامـعات الجــديـد رقــم 4 لـســنة 2020 والذي يشمل جدول المرتبات الجديد والتأمين الطبي، مشددة على أن أي تأجيل لأي سبب، يعتبر قفزة في الـهـواء لضياع الوقت لا أكثر.

وأكدت نقابة العاملين بجامعة بنغازي بدء إضراب شامل عن العمل يوم (10 / 10 / 2021) بجميع كليات وإدارات ومراكز الجامعة. واختتمت النقابة بالتأكيد على أن عودة العمل لا يمكن أن تكون تحت أي مسببات أو ظروف أو مبررات إلا بعد تغيير قيمة مرتبات الموظفين حسب جدول المرتبات الجديد بقانون الجامعات.

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