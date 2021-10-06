منتقدا قانون الانتخابات البرلمانية.. القماطي: يجب التصدي بقوة لهذا العبث

دعا رئيس حزب التغيير جمعة القماطي إلى التصدي لقانون انتخاب مجلس النواب.

وزعم القماطي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، أن قانون الانتخابات البرلمانية صدر “من قبل مجموعة صغيرة في ‎مجلس النواب ويتضمن منع مشاركة ‎الأحزاب السياسية من الترشح بنظام القائمة” على حد قوله.

واعتبر القماطي القانون انتهاكا “آخر للاتفاق السياسي وعرقلة للعملية السياسية في ‎ليبيا هدفه تأجيل الانتخابات للحفاظ على الوضع الراهن واستمراره”، متابعا: “يجب التصدي بقوة لهذا العبث”.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم. وأشار إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.