علي السويح: قانون انتخاب البرلمان مطعون فيه

رأى ‏عضو مجلس الدولة علي السويح أن إصدار ‎مجلس النواب قانون انتخاب البرلمان دون التوافق مع ‎مجلس الدولة مطعون فيه ومخالف للمادة 23 من الاتفاق السياسي، على حد قوله.

وأضاف ‏السويح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة ٢4″، أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يُبين أن هناك نوايا غير طيبة “وفقا للنتائج” بحسب ادعائه.

وتابع: ” إجراء الانتخابات بشكل فردي، لا يؤسس لعملية سياسية حقيقية، تقوم على المشاريع والرؤى في ‎ليبيا” بحسب رأيه.

وواصل ‏السويح: “نحن في مجلس الدولة صوّتنا على أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة ليخرج الجميع من المشهد”.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم. وأشار إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.