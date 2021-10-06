واصفا النواب بـ”الأوغاد”.. السويحلي: لن يستسلموا إلا بمواجهتهم

هاجم عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، مجلس النواب ووصف أعضاءه بـ”الأوغاد”.

السويحلي، وفي تغريدة على “تويتر”، قال: “انقذوا انتخابات ديسمبر من مؤامرات الأوغاد، قوانينهم لا تهدف أبدا إلى إنجازها بل تنسف إمكانية تحقيقها من الأساس وفتح الأبواب لاستمرار مجلسهم فى السلطة”، وفق ادعائه.

وأضاف: “والله ما أرادوا الانتخابات يوما ولن يستسلموا إلا بمواجهتهم بكتلة وطنية صلبة تتصدى لعبثهم وتفشل مخططهم”، على حد قوله.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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