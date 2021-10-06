مجلس المشري: إصدار البرلمان لقانون الانتخابات التشريعية خرق جديد للاتفاق السياسي

أكد الناطق باسم ما يسمى “مجلس الدولة ‏الاستشاري”، محمد عبدالناصر، رفض مجلسه ما وصفها بـ”خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري”، وآخرها إصداره “قانون انتخاب البرلمان”، بحسب زعمه.

وأوضح عبد الناصر، في تغريدتين عبر حسابه على “تويتر”، أن “خرق البرلمان مثل في عدم الالتزام بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، والتي تُلزم مجلس النوّاب بالاتفاق مع “الأعلى للدولة” حول هذا القانون”، بحسب زعمه.

وزعم “دعم والتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر”، محملا “مجلس النواب وأعضاءه المسؤوليّة في حال حدوث أيِّ تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات”، بسبب التصرفات التي وصفها بـ”أحاديّة الجانب”، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابيّة”، بحسب زعمه.

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