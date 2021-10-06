مسؤول أمريكي: قائد أفريكوم أبلغ الدبيبة بضرورة الالتزام بموعد الانتخابات

قال مسؤول أمريكي كبير مطلع على لقاءات أفريكوم مع المسؤولين الليبيين، إن الفشل المحتمل لإجراء انتخابات شرعية ليبية في موعدها هو التهديد الأكثر إلحاحا لاستقرار ليبيا.
وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات خاصة لموقع “المونيتور” أن قائد أفريكوم، الجنرال ستيفن تاونسند أبلغ المسؤولين الليبيين بضرورة سد انقساماتهم، من خلال إجراء انتخابات على مستوى البلاد، وأن يلتزموا بالجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات.
وناقش المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند وتاونسند مع المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، فرص الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة، لكنهما شددا على الحاجة لوجود حكومة ليبية موحدة منتخبة أولاً.
ووصف المسؤول الأمريكي الاجتماعات بأنها “مثمرة للغاية”، معترفا بأنه من غير المرجح أن تسحب أنقرة معظم قواتها قبل أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع، وأنهم قلقون من الإخلال بتوازن القوى على الأرض في مثل هذا الوقت الحساس.
وأشار المسؤول إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك القوات الأجنبية يمكنها أن تخطط لمحاولة التأثير على نتيجة أي انتخابات مقبلة، لافتة إلى أن أفضل أمل لخروج تلك القوات الأجنبية هو وجود حكومة ليبية منتخبة.
وحذر من أن عدم إجراء الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تجدد القتال على نطاق واسع، ويشكل نكسة مدمرة للعملية السياسية ويؤدي إلى مزيد من التدخل الأجنبي.
وأردف بقوله “هناك أشياء يمكننا القيام بها، لمحاولة تعزيز الثقة والأمن في طرابلس ومختلف المواقع، ونحن مهتمون بفعل ذلك”.
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