مسؤول أمريكي: قائد أفريكوم أبلغ الدبيبة بضرورة الالتزام بموعد الانتخابات

قال مسؤول أمريكي كبير مطلع على لقاءات أفريكوم مع المسؤولين ‏الليبيين، إن الفشل المحتمل لإجراء انتخابات شرعية ليبية في ‏موعدها هو التهديد الأكثر إلحاحا لاستقرار ليبيا.‏

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات خاصة لموقع “المونيتور” ‏أن قائد أفريكوم، الجنرال ستيفن تاونسند أبلغ المسؤولين الليبيين ‏بضرورة سد انقساماتهم، من خلال إجراء انتخابات على مستوى ‏البلاد، وأن يلتزموا بالجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات.‏

وناقش المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند وتاونسند مع المسؤولين ‏الليبيين من بينهم رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، فرص الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة، لكنهما ‏شددا على الحاجة لوجود حكومة ليبية موحدة منتخبة أولاً‎.‎

ووصف المسؤول الأمريكي الاجتماعات بأنها “مثمرة للغاية”، معترفا ‏بأنه من غير المرجح أن تسحب أنقرة معظم قواتها قبل ‏أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع، وأنهم قلقون من الإخلال ‏بتوازن القوى على الأرض في مثل هذا الوقت الحساس‎.‎

وأشار المسؤول إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تلك القوات الأجنبية ‏يمكنها أن تخطط لمحاولة التأثير على نتيجة أي انتخابات مقبلة، ‏لافتة إلى أن أفضل أمل لخروج تلك القوات الأجنبية هو وجود ‏حكومة ليبية منتخبة.‏

وحذر من أن عدم إجراء الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تجدد القتال ‏على نطاق واسع، ويشكل نكسة مدمرة للعملية السياسية ويؤدي ‏إلى مزيد من التدخل الأجنبي‎.‎

وأردف بقوله “هناك أشياء يمكننا القيام بها، لمحاولة تعزيز الثقة ‏والأمن في طرابلس ومختلف المواقع، ونحن مهتمون بفعل ذلك‎”.‎

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