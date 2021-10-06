المقري: «منحة الزواج» تعادل مرتب مرتزق تركي يتسكع في طرابلس

قال المحلل السياسي عبد الله المقري، إن السباق على أشده من أجل رضاء الشعب (شراء الشعب) قبل إغلاق منظومة 20 ألف دينار”.

وأضاف المقري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هدية شاب 20 ألف دينار، هدية شابة جمع بينهما الحب وتوكل مأذون المحلة إنجاز الصداق بسرعة، حيث انفتح له باب رزق جديد وترتفع أسهم دبيبة في سوق الذهب، وجامع بوحلقة، وسوق الظلام وزنقة العطارين، وفرق الزمزامات”.

وتابع:” خبير المالية والاقتصاد في وزارة مالية حكومة الوحدة الوطنية الذي يحسب فيها ، ورجل الاجتماع أن مبلغ العشرين ألف دينار يعادل مرتب مرتزق تركي يتسكع في مدينة طرابلس”.

واستطرد:” في ظل سلطة مخرج جنيف كل شيء قابل للتطبيق باستثناء الأخذ بالسياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والخطط التي يتولاها الخبراء المختصون في المقابل مجلس النواب لا يترك الفرصة تفوته فيدخل هو الىخر في المزاد ليجود هذا المجلس بكرمه 50 ألف دينار منحة الأسرة الليبية، وتلازم مع ذلك ينتظر الليبيون على ماذا سيقوم به المنفي والمجلس الرئاسي؟”.

وأكد المقري، أن المنحة المنتظرة ستكون حسب الأوزان حتى تكتمل فرحة الليبيين.