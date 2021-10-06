المرصد السوري لحقوق الإنسان: عودة 300 مرتزق سوري من الموالين ‏لتركيا من ليبيا ‏

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه بدأت عودة أولى ‏دفعات المرتزقة التابعين للحكومة التركية من ليبيا، بوصول أول ‏طائرة وعلى متنها 300 مرتزق.‏

وأوضحت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المرتزقة ‏السوريين تم نقلهم جوا من ليبيا إلى تركيا، ومنها تم نقلهم إلى ‏الأراضي السورية، في إطار عملية إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.‏

وأوضح المرصد أن عملية إخراج المرتزقة السورييين، جاءت قبيل ‏الاجتماع المرتقب في جنيف حول ملف القوات الأجنبية في ليبيا، ‏وبحث آليات إخراجها مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.‏

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