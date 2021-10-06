المرصد السوري لحقوق الإنسان: عودة 300 مرتزق سوري من الموالين ‏لتركيا من ليبيا ‏

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه بدأت عودة أولى دفعات المرتزقة التابعين للحكومة التركية من ليبيا، بوصول أول طائرة وعلى متنها 300 مرتزق.
وأوضحت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المرتزقة السوريين تم نقلهم جوا من ليبيا إلى تركيا، ومنها تم نقلهم إلى الأراضي السورية، في إطار عملية إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وأوضح المرصد أن عملية إخراج المرتزقة السورييين، جاءت قبيل الاجتماع المرتقب في جنيف حول ملف القوات الأجنبية في ليبيا، وبحث آليات إخراجها مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.
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