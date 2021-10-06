حسني بي: مقترح “50 ألف دينار” أكذوبة لكسب ولاء الشعب

انتقد رجل الأعمال “حسني بي” مقترح مجلس النواب بصرف 50 ألف لكل كتيب عائلة ليبية.

وقال “بي”، في تصريحات صحية رصدتها “الساعة 24″، للأسف نرى سباقا لكسب الرأي العام وتحشيد الشعب من طرف ضد الآخر وكأنها مباراة كرة قدم بين فريقين ولكن المواطن والوطن هما اللذان يدفعان الثمن .

وأضاف “بي”، أنه “في هذه الأيام تتوالى القرارات للصرف المدروس من تعديل مرتبات ومنح وغيرها بالوقت الذي تدرس به لجان توحيد جداول المرتبات كما تطرح مشاريع قوانين لمنح 50 ألف دينار الأسرة وليست بعيدة من مخصص الدعم 33 ألف الاسرة من 6 أشخاص”.

وتابع قائلاً: “للأسف قرارات وقوانين بدون أهداف ولا مؤشرات ولا رؤية قابلة للقياس و الأداء ، وما نسمع من قرارات ومشاريع قوانين لا تختلف على ما هو قائم من عبث الحكومات السابقة والمستمرة بما يسمى حسب وجهة نظري بأكذوبة دعم الفقراء قيمتها 37 مليار سنوياً جلها يهدر ويسرق و يهرب باسم الفقير .

وقال رجل الأعمال إن تكلفة الدعم 37 مليار سنوياً تخصم من كل فرد من خلال أقدم أكذوبة بإسم ” دعم الفقير ” وهو ذات الفقير الذي يخصم منه ال 37 مليار دينار (حصة الفرد 5500 سنوياً وحصة الأسرة من 6 أفراد 33000 دينار سنوياً )

وتابع قائلاً: إن كانت 33000 الأسرة معدل عام سنوياً أو 50000 دينار العبرة بما يحصل المواطن من خدمات مقابل ماله وما يصرف بالنيابة عنه مضيفاً أنه بالرغم من ارتفاع الصرف 33000 دل الأسرة سنوياً إلا أننا نفتقد أغلب الخدمات أو جودتها .

وعبر “حسني بي” عن أسفه تجاه تبنى كل من الدبيبة والبرلمان سياسات ” ما حد خير من حد ” لكسب ولاء الشعب متناسين بأن الميزانيات العامة والانفاق العام مصدره الأساسي ” أموال الشعب ” .

وتابع أن النفط ( رزق الشعب) و يمول بنسبة 92% الميزانية العامة للحكومة (مال ورزق الشعب) و بالمقابل الحكومات عجزت عن توفير الخدمات لذات الشعب ، من دفع المال مقابل خدمات لا تتوفر أو رديئة .

وفي الختام أفاد قائلاً: الخلاصة يجب إلغاء الدعم و الذي يعادل 33000 دل للأسرة حتى لو منح البديل 33000 أو 50000 دينار ليبي للأسرة مع تحمل الشعب تكلفة الخدمات و الرفاهية أو حقه في توفير ماله لإقرار خياراته ومنها الاستثمارية.