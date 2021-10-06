صوان: قانون الانتخابات التشريعية يرتهن للحسابات الشخصية والقبلية والجهوية وتكرار لتجربة فاشلة

أعرب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، السابق محمد صوان، عن رفضه لقانون الانتخابات التشريعية الذي أقره البرلمان بالأمس، لاسيما أنه أبقى على النظام الفردي فقط دون القوائم الحزبية.

ورأى صوان، في تدوينة، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن “إقرار النظام الفردي فقط في قانون الانتخابات التشريعية دون القوائم الحزبية، يجب أن يرفض من كل الأطراف والشخصيات والأحزاب السياسية والجهات الداعمة للمسار الديمقراطي”، بحسب زعمه.

واعتبر أن “البديل عن نظام قوائم، تتوزع حسب المشاريع والقناعات السياسية والفكرية وتشكل دعامة لعمل برلماني فعال وجدي، هو الارتهان للحسابات الشخصية والقبلية والجهوية، وتكرار لتجربة فاشلة أنتجت البرلمان الحالي، قائلا: “فاقد الشيء لا يعطيه”، بحسب زعمه.

ودعا “أعضاء البرلمان إلى ضرورة مراجعة هذه الفقرة، وكذلك كل من يتطلع إلى انتخابات 24 ديسمبر كحل ناجح للأزمة السياسية إلى اتخاذ موقف واضح ضد إقرار هذه الفقرة من القانون، مطالبا بإفساح المجال للحياة السياسية للانطلاق بشكل صحيح وغير مشوه وتتطور مع الممارسة”، بحسب زعمه.

كما دعا “المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ موقف صريح وداعم للمسار الديمقراطي التزاما بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية المتعارف عليها في العالم أجمع”، بحسب زعمه.

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