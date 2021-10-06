مهدداً بانقلاب جديد.. الصفراني: سنكرر تجربة 2014 لأننا نرفض قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن البرلمان

أعرب عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” عبد السلام الصفراني، عن “رفضه لقانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره البرلمان بالأمس، معتبرا أنه نكسة للديمقراطية”، بحسب زعمه.

الصفراني، وفي تصريحات لشبكة الرائد، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، قال: “كان الحضور قليلا جدا، وهناك عدد من المواد أُقرت بـ20 صوتا فقط، من أصل 200″، واصفا تصرفات مجلس النواب في تجاوزه للاتفاق السياسي، والمادة 23، وعدم مراعاة المرحلة التي تمر بها البلاد، بغير مسؤولة”، بحسب زعمه.

وتابع قائلا: “كنا نتمنى أن يسعى البرلمان للتوافق أكثر مع المجلس الأعلى للدولة؛ من أجل إنجاز هذه القوانين وفق الاتفاق السياسي”، مطالبا “بتعديل هذا القانون لما به من خروقات، وسيكرر نفس تجربة 2014م”، بحسب زعمه.

وأضاف: “هناك ظروف خاصة مررنا بها في 2014م جعلتنا نرضى أن يكون قانون انتخابات البرلمان بالنظام الفردي، أما الآن فقد تشكلت العديد من الأحزاب، وهناك لجنة مختصة من المجلس الأعلى للقضاء، وهناك قانون للأحزاب، وأصبح التكوين السياسي في المجتمع الليبي يتشكل في أحزاب”، بحسب زعمه.

ورأى أن “غياب الإرادة لمواجهة التحديات من أجل الإصلاح يدفعه رغبة المستفيد للإبقاء على واقع يسوده المغالبة والإقصاء، ينتج قانون انتخابات برلمانية مشوه”، مضيفا: “ما لم تتحقق العادلة الاجتماعية فلن يتحقق السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية”، بحسب زعمه.

وواصل: “تجربة عشرة سنوات بكل نجاحاتها وإخفاقاتها، يمكنها أن تكون دروس لعمل ديمقراطي قادم أكثر رقي ومقدرة على الإنتاج، لكنها فرص تضيع في هامش غير مريح لأحد”، قائلا: “العدالة والإنصاف وجودة المخرجات، أولى من سرعة الإنجاز”، بحسب زعمه.

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