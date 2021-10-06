الدبيبة يُعين 7 وكلاء جدد في وزارات حكومته

أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرارات جديدة تنص على تعيين عددًا من الوكلاء في وزارات حكومته.

وسمى الدبيبة، حنان سليمان حسين الحاسي، وكيلا لوزارة السياحة للشؤون السياحية، ونوري أبوالقاسم رحومة الشاطر، وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة.

كما سمى الدبيبة، أيضا منصف مسعود أبوبكر، وكيلا لوزارة الرياضة للشؤون الفنية، كما سمى حاتم عبد الكريم زعبل، وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون المؤسسات.

وقرر الدبيبة، أيضًا تعيين عبدالمنعم صالح الزروق، وكيلا لوزارة الإسكان والتعمير لشؤون الإعمار، وتعيين محمد صالح المختار، وكيلا لوزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي.

وفي قرار آخر، سمى الدبيبة، محسن أبوالقاسم المبروك، وكيلا لوزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات.