خبير إقتصادي: انتخاب رئيس للدولة سينعكس على الاستثمار المحلي والأجنبي لأنه سيخلق جوا من الاستقرار

شدد مؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، على أهمية إجراء الانتخابات، للتمهيد لإنجاز مشروع وطني متكامل طويل المدى لإعادة بعث الحياة للاقتصاد الليبي.

وذكر الشحومي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن انتخاب رئيس للدولة وتوحيد السلطتين التنفيذية والتشريعية سينعكس على الاستثمار المحلي والأجنبي، لأنه سيخلق جو من الاستقرار والثبات فيما يتعلق بالتشريعات والأمن.

وعن أهداف المشروع الاقتصادي المتكامل الذي أشار إليه، قال إنه يخص إعادة الاستقرار لكل ليبيا، ومعالجة مشاكل توزيع الثروات، وترسيخ أسس للاقتصاد الليبي وكيفية التعامل مع الثروات الطبيعية، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص، إضافة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية فيه.

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