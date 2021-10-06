قشوط: الطوفان الشعبي سيقتلع الإخوان في 24 ديسمبر

تستنكر المحلل السياسي محمد قشوط، رفض مجلس الدولة الاستشاري رئاسة القيادي الإخواني، خالد المشري.

وقال قشوط في تغريدة عبر “تويتر”، إن “‏تنظيم ا‎لإخوان في ‎ليبيا من خلال الكيان الهلامي المسمى المجلس المستشاري برئاسة ” خالد المشري ” يعلن رفضه قانون انتخاب البرلمان مثلما رفض قانون انتخاب الرئيس الصادرين عن مجلس النواب”.

ورأى قشوط أن الإخوان “يشعرون بالخوف ، يتحسسون رقابهم ، يعلمون أن الطوفان الشعبي سيقتلعهم في 24 ديسمبر القادم بعون الله”.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة أول من أمس الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.