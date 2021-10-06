الجهاني: مجلس النواب ذهب بقانون الانتخابات البرلمانية منفردًا مثل قانون انتخاب الرئيس

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إنه على المجلس تضمين العمل بالقوائم في قانون الانتخابات البرلمانية لتكون العملية مناصفة بين الأحزاب والمستقلين.

وذكر في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان في ليبيا، إن هناك أحزابا لديها برنامج سياسي معين يخدم البلاد؛ عليهم أن يعطوهم فرصة.

وأردف: “السؤال الحقيقي هنا، هل مجلس الدولة والأطراف الأخرى موافقة على هذا القانون أم لا؟”، مضيفًا: “وفق الاتفاق السياسي لابد من وجود توافق وتشاور”.

واعتبر أن مجلس النواب ذهب بقانون انتخاب البرلمان منفردًا، مثل قانون انتخاب الرئيس.

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